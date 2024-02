Bilanz der Polizei zu Rosenmontag „Keine besonderen Vorkommnisse“ – Karnevalisten feiern überwiegend friedlich

Rund 40.000 Zuschauer, so viele wie im Vorjahr, verfolgten laut Polizei den Rosenmontagszug in der Klingenstadt – und feierten friedlich am Straßenrand. Dort kam es zu keinen Ausschreitungen. Allerdings kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem schweren Unfall. Eine 21-Jährige aus Duisburg hat sich vermutlich betrunken in ein Auto gesetzt. Auch ihr Begleiter war mutmaßlich betrunken, wer gefahren ist, war noch unklar. Der Ford prallte gegen einen Baum und kam auf der Seite zum liegen. Die Insassen musste in Krankenhaus.