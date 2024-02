Karneval in Düsseldorf So schön war der Zoch am Rosenmontag

Am Nachmittag überraschten die Toten Hosen mit einem Konzert am Uerige und begeisterten die Jecken, die auf der Straße noch Karneval feierten. Eines wurde am Rosenmontag in Düsseldorf klar: Egal an welchem Platz, ob an der Kö, auf den Straßen oder in den Wohnungen – in der Stadt herrschte nur ein Motto: „Düsseldorf, Helau!“