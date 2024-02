Karneval in Wittlaer Der kleine, aber feine Wittlaerer Rosenmontagszug

Die Sorge, den Rosenmontagszug womöglich zu verpassen, hat einige Wittlaerer schon eine Stunde vor Beginn an die Straßenränder getrieben. Denn wer in Wittlaer nur etwas zu spät kommt, versäumt das fröhliche Treiben. Zwar hat der Zug in diesem Jahr mit sieben teilnehmenden Gruppen einen Höchststand erreicht, dennoch zieht er in knapp zehn Minuten an den Zuschauern vorbei. Deshalb laufen die kleinen Jecken auch immer wieder schnell am Zug vorbei, um diesen noch einmal von vorne zu genießen und vor allem um sich die Taschen ordentlich mit den großzügig geworfenen Süßigkeiten zu füllen.