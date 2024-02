Auf Wagen in Düsseldorf So jeck hat Fortuna beim „Zoch“ mitgefeiert

Düsseldorf · Mit einem Sieg am vergangenen Wochenende hätte dieser Zoch wahrscheinlich noch viel mehr Spaß gemacht. Aber auch so war der Fortuna-Tross ganz schön jeck unterwegs beim Rosenmontagszug in Düsseldorf. Wer alles auf dem Wagen mit dabei gewesen ist. Wer aus gesundheitlichen Gründen absagen musste.

12.02.2024 , 17:22 Uhr

41 Bilder So jeck feiert Fortuna Karneval in Düsseldorf 41 Bilder Foto: Moritz Mueller

(gic)