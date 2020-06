Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Virologen zur Düsseldorfer Kita-Studie : „Wenn wir schon alles wüssten, bräuchten wir keine Forschung“

Virologe Jörg Timm im Labor. Der Wissenschaftler will neue Erkenntnisse zu Corona und Kindern gewinnen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf An Düsseldorfer Kitas startet eine Studie zu Corona-Infektionen. Der Leiter der Virologie an der Uni-Klinik darüber, wie viele positive Tests er erwartet, was bei Funden passiert – und warum ihn die Menschenmassen in der Altstadt noch nicht nervös machen.