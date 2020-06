Spenden in der Corona-Krise : Deutsche Bank spendet 100.000 Euro

Düsseldorf Viele Firmen und Vereine denken in der Krise an andere. Das Geldinstitut unterstützt jetzt die Diakonie Düsseldorf und ihre Einrichtung Shelter. Andere Unternehmen und Vereine stiften Masken und Desinfektionsmittel.

Zusammenhalt, Engagament und die Unterstützung Schwächerer haben in der Corona-Krise noch einmal an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche Düsseldorfer Unternehmen und Organisationen haben in den vergangenen Tagen und Wochen mit Geld und Sachspenden denjenien geholfen, bei denen es an dringend benötigten Dingen fehlte.