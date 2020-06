Ausstellung Kultur Bahnhof Eller : Die Poesie der Kragkuppelbauten

Kragkuppelbauten bestehen aus Steinlagen, die schichtweise immer weiter in den überwölbten Raum ragen und sich schließlich treffen. Foto: Renate Löbbecke

Düsseldorf-Eller Erstmals werden die Fotos von Renate Löbbecke in einer Ausstellung präsentiert. Die Wuppertaler Künstlerin fotografierte auf der ganzen Welt Kragkuppelbauten. Die Ausstellung im Kultur Bahnhof Ellter geht noch bis zum 21. Juni 2020.

Wenn sie unter der Kragkuppel von jahrhundertealten Bauwerken steht, fühlt sich Renate Löbbecke geschützt. Dann empfindet sie einen Zustand höchster sinnlicher und geistiger Aufmerksamkeit. „Ich sehe die von Menschen gebauten Erhebungen, die einzigartigen Formen der unbearbeiteten Felsen“, so die Wuppertaler Künstlerin, die sich seit über 30 Jahren intensiv mit „Kragkuppelbauten“ beschäftigt.

Auf der Suche nach den Bauwerken reiste Löbbecke in 20 Länder und circa 60 verschiedene Regionen. Dort fotografierte sie die menschgeschaffenen, sich aber dennoch in die Natur einfügenden Bauten und schuf so eine einmalige Dokumentation mit hoher ästhetischer Qualität. Erstmals werden die Bilder innnerhalb einer Fotografie-Ausstellung präsentiert: „Renate Löbbecke: Stein auf Stein – Kragkuppelbauten“ ist jetzt im Kultur Bahnhof Eller (Vennhauser Allee 89, Düsseldorf) zu sehen. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 21. Juni. Die Öffnungszeigen sind dienstags bis sonntags, jeweils von 15 bis 19 Uhr.