Wahlen : Im Herbst wird der neue Jugendrat gewählt

Düsseldorf Bewerbungen sind noch bis zum 11. Oktober möglich. Die Wahl ist Ende November.

Oberbürgermeister Thomas Geisel betrachtet ein wenig irritiert sein Porträtfoto auf dem frisch gedruckten Flyer zur Jugendratswahl am 27. November. „Es gibt doch mittlerweile wirklich lässige Bilder von mir, das muss man mir mal erklären, warum ich gerade in einem Flyer für Jugendliche abgebildet bin wie ein Standesbeamter aus den 60er Jahren“, sagt er augenzwinkernd. Dass der Jugendrat seit 2007 in der kommunalen Politik erfolgreich mitmischt, zeigt unter anderem die im Juli getroffene Entscheidung des Rates, künftig deutlich ehrgeiziger in Sachen Klimaschutz vorzugehen. „Dass der Klimanotstand ausgerufen wird und wir wesentlich eher als geplant, nämlich schon im Jahr 2035 klimaneutral sein wollen, sind auch Forderungen aus Vorlagen des Jugendrates“, lobt der OB.

Ob fehlender Fahrradständer am S-Bahnhof in Rath, Digitalisierung an den Schulen oder die künstlerische Gestaltung der Legosteine in der Altstadt – die Interessenvertretung der jungen Düsseldorfer will sich einmischen. „Wir wünschen uns, dass vor allem die Schulen auf unsere Wahl aufmerksam machen“, betont Jugendratsgeschäftsführer Max Lommel, „wir kommen auch gerne mit unserem Infomobil vorbei, wenn man uns einlädt.“