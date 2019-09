Eissporthallenbau an der Kappeler Straße : Parkplätze für neue Eishalle kommen später

So soll laut IDR die neue Eissporthalle an der Kappeler Straße aussehen. Foto: Repro RP

Erst wenn die Hauptschule in ihren Neubau zieht, kann das frühere Bürogebäude abgerissen werden.

Wenn am kommenden Montag offiziell der erste Spatenstich für die Eissporthalle an der Kapeller Straße erfolgt, sind zahlreiche Fragen weiterhin offen. Beispielsweise ist immer noch nicht geklärt, wer künftig die Eissporthalle betreibt. Für die Stadt baut die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR). Fest steht aber, das betonen Verwaltung und Politiker gleichermaßen, dass es einen nahtlosen Übergang von der Paulsmühle zur Kapeller Straße geben wird.

Für Irritationen sorgte bei den Grünen in der jüngsten Sitzung der zuständigen Bezirksvertretung (BV) 9, dass der Bürokomplex des früher dort ansässigen Schleifmittelherstellers Caborundum, in dem die Benrather Hauptschule provisorisch untergebracht ist, abgerissen wird. Die Schule soll bis zur Fertigstellung des Neubaus an der Melanchthonstraße im dritten Quartal 2021 bleiben. Anschließend sollen auf dem Gelände Parkplätze für die Eissporthalle entstehen, die im Dezember nächsten Jahres in Betrieb gehen soll. Anfangs dann mit weniger Parkplätzen als den geplanten 54.