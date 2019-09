Schule in Düsseldorf : Lore-Lorentz-Schule in Eller erhält ein neues Gebäude

Ende des Jahres soll der Bau des neuen Schulgebäudes beginnen, die Bauzeit beträgt rund 22 Monate. Foto: Stadt Düsseldorf

Der Schulstandort bekommt für 23,4 Millionen Euro einen dreigeschossigen Neubau mit modernen Unterrichtsräumen. Das Bestandsgebäude wird abgerissen.

Von Marc Ingel

Die Lore-Lorentz-Schule in Eller erhält einen Ersatzneubau. Einen entsprechenden Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss hat der Rat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag gefasst. Die Gesamtkosten für das Projekt an der Schlossallee 14 belaufen sich auf 23,4 Millionen Euro, die nahezu komplett mit Geldern aus dem NRW-Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

„Ein dreigeschossiger, barrierefreier Neubau mit modernen Unterrichtsräumen wird das stark sanierungsbedürftige Bestandsgebäude der Lore-Lorentz-Schule aus den 1960er-Jahren ersetzen. Auf Basis einer Machbarkeitsstudie wird der Abriss des gesamten alten Gebäudekomplexes als wirtschaftlichste Lösung empfohlen“, erklärt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

In dem Ersatzneubau werden die Funktionsbereiche Unterricht, Verwaltung und Aula neu gegliedert. Im Erdgeschoss befindet sich, in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang, Halle und Pausenraum sowie die Aula mit Kiosk und WC-Anlagen. Ein Fachraum für Wirtschaft und Verwaltung (Lernbüro) sowie ein Fachraum für Datenverarbeitung sind zudem neben Hausmeister- und Sanitätsraum zentral erreichbar. Im westlichen Gebäudeteil liegt ein Klassenraumbereich, der sich in gleicher räumlicher Anordnung über die Geschosse wiederholt.

Im ersten Obergeschoss liegen an der Halle, über eine Freitreppe erschlossen, die direkt zugänglichen Räume der Verwaltung mit Schulbüro und Sekretariat. Der Lehrerbereich mit Lehrerzimmer, Besprechungsräumen und sonstigen Versammlungsräumen schließt sich im östlichen Teil über dem Haupteingang an. An der Halle befinden sich zentral das Selbstlernzentrum, ein weiterer Fachraum für Datenverarbeitung sowie ein Klassenraum.

Im zweiten Obergeschoss sind die naturwissenschaftlichen Fachräume mit Sammlungsraum vorgesehen, außerdem die Bereichsleitung, Fachräume für Gesundheit sowie Informations- und Kommunikationstechnik und ein Klassenraum. Die Anforderungen an die Räume und die funktionalen Abhängigkeiten im Gebäude wurden mit der Schulleitung, Lehrkräften, Schüler- und Elternvertretern, dem beauftragten Architekturbüro sowie der Schulverwaltung erarbeitet. Der gesamte Standort ist barrierefrei konzipiert. Der Neubau erfüllt zudem die Leitlinien der Landeshauptstadt Düsseldorf für Energieeffizienz bei Neubauten.

Der Baubeginn soll im vierten Quartal 2019 erfolgen, die geplante Bauzeit beträgt 22 Monate. Für die Dauer der Bauzeit – vom Abriss der alten Gebäude bis zum Bezug des neuen Gebäudes – werden die betroffenen Nutzer in den Schulstandort Fürstenwall 100 ausgelagert.