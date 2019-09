Pänz en de Bütt in Düsseldorf : Ein Casting für den Jecken-Nachwuchs

Pänz en de Bütt in Düsseldorf

Düsseldorf Der Nachwuchs für die Karnevalisten wächst nicht auf den Bäumen, umso wichtiger, dass Leute wie Ex-Venetia Barbara Oxenfort immer wieder ordentlich die Werbetrommel rühren – so gerade geschehen bei einem Casting für „Pänz en de Bütt“.

Jeckes Talent liegt in Düsseldorf offenbar in der Familie – jedenfalls in jener von Familie Hinkel. Denn Leni Hinkel, Nichte von Ex-Prinz und Brötchen-König Josef Hinkel, ist eine von zwei Gewinnern, die sich bei einem Casting für „Pänz en de Bütt!“ gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt haben. Dabei stand Leni anfangs gar nicht auf der Liste der Teilnehmer. „Sie hat sich kurz vor Beginn spontan gemeldet und wollte mitmachen“, sagt Barbara Oxenfort, Präsidentin von „Pänz en de Bütt“. Sie gab der 14-Jährigen einen jecken Text und ließ sie antreten.