Diskussion im Maxhaus : Bei Düsseldorfer Katholiken rumort es heftig

Der Vorsitzende des Katholikenrats, Martin Philippen, saß beim Diskussionsabend „Macht oder Ohnmacht“ in der ersten Reihe. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Viele Katholiken sind mit ihrer Geduld am Ende. Sie fordern Reformen – und mehr Mitsprache. Das wurde deutlich bei einer Diskussion im Düsseldorfer Maxhaus zum „synodalen Weg“. Am Rande gab es auch Kritik am Erzbistum zum Umgang mit dem Fall Ulrich Hennes.