Düsseldorf Lörick : Die letzte Soiree in der Philippuskirche

Die letzte Soiree in der Philippuskirche

Jahrelang belebte Johannes Jendrek die Löricker Musikszene mit einer Vielzahl an Veranstaltungen im Gemeindezentrum Philippuskirche. Jetzt nimmt er Abschied von der Löricker Kirche, die stillgelegt wird.

Der Gospel-Chor „Coloured Voices“ hat sich bereits mit einem Konzert verabschiedet. Jetzt kündigt Johannes Jendrek das letzte Konzert in der Philippuskirche an und lädt für den 28. September, 18 Uhr, zu einer Soiree ein mit dem Titel „Sonne, Regen, Wind und Schnee“. Es geht um einen musikalisch-literarischen Spaziergang mit Gedichten, die Jendrek vertont hat. Neben ihm treten Esther Dalm (Gesang), Iris Anacker und Ulrike Jendreck (Lyrik) auf. Einen Tag später wird in der Philippuskirche der letzte Gottesdienst gefeiert, danach wird sie entwidmet.