Gedenktafel in Düsseldorf : Eine Erinnerung an den Arzt Albert Mooren

Düsseldorf Lange ist es her, dass Albert Mooren in Düsseldorf wirkte. Doch sein Ruf strahlt weit über seinen Tod hinaus. Nun wurde ihm eine besondere Ehre erwiesen.

Albert Clemens Maria Hubert Mooren lebte von 1828 bis 1899 und war Augenarzt, Geheimer Medizinalrat, Professor und Direktor der ersten Städtischen Augenklinik 1862 in Düsseldorf. Sozial überaus engagiert, machte er sich einen Namen als Armenarzt, der im Theresienhospital in der Altstadt praktizierte. Diese Sätze und noch einige mehr stehen auf einer Gedenktafel, die der Heimatverein Düsseldorfer Jonges dem unvergessenen Arzt Mooren zu Ehren, der auch zum Ehrenbürger der Stadt ernannt wurde, stifteten. Diese Tafel ist angebracht am ehemaligen Palais Spinrath an der Ratinger Straße.