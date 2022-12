Regen in Düsseldorf Hoher Rheinpegel lässt Strand verschwinden

Viele Spaziergänger waren am Dienstag in Himmelgeist unterwegs. Auf dem beliebten Rundweg durch das Naturschutzgebiet parallel zum Deich war der gestiegene Pegel des Rheins zwar nicht zu bemerken. Wohl aber am Strand in dem Stadtteil: Dieser war von Wasser überspült. Auch in Urdenbach war der angestiegene Strom gut zu sehen. Dass die Rheinfähre zwischen Urdenbach und Zons aktuell nicht in Betrieb ist, hat allerdings einen anderen Grund. Der Pegel lag gegen Mittag in Düsseldorf bei 4,84 Metern und damit deutlich unter einer kritischen Marke. Eine Sprecherin der Stadt sprach von einer entspannten Lage.