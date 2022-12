Wasserstände in NRW Pegel steigen an – Kein Winterwetter in Sicht

Der Regen hat das Wasser in Nordrhein-Westfalens Flüssen über die Weihnachtstage ansteigen lassen. Am Pegel Düsseldorf lag der Wasserstand am zweiten Weihnachtstag bei 4,69 Metern, in Köln stand er am Morgen bei 5,22 Metern – Tendenz steigend, wie die Stadtentwässerungsbetriebe (Steb) mitteilten. Am Dienstag wird ein Rheinwasserstand von fast 5,30 Metern erwartet. Die Steb Köln sprechen von einer „kleinen Hochwasserwelle“, allerdings soll der Pegel danach nicht weiter in einen kritischen Bereich steigen. Die Volme in Hagen-Eckesey und die Sieg bei Weidenau haben nach Angaben des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) den Hochwassermeldepegel überschritten, mit stagnierender Tendenz.