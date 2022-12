Rhein-Pegel von Köln bis Emmerich Kleine Hochwasserwelle schwappt durch den Rhein

Der Pegel in Ruhrort zeigt am Dienstagvormittag 6,30 Meter. In der Nacht ist er wieder etwas gestiegen – so wie schon seit einer Woche langsam, aber kontinuierlich. Noch ist das Wasser nicht über die Ufer an Europas größtem Binnenhafen geschwappt, aber der Rhein führt sichtbar mehr Wasser mit sich als in den Vorwochen. Einige Angler sind gekommen, um ihr Glück zu versuchen. „Bei Hochwasser lässt es sich manchmal besser angeln als bei Niedrigwasser“, sagt einer von ihnen, der sich über die Uferabsperrung gewagt hat und auf schmalen, teils schon überschwemmten Stufen mit ausgeworfener Angel steht. „Das Wasser ist dann nämlich trüber – und dann fängt man mehr. Barsche zum Beispiel“, erklärt er.