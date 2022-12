Hauptbahnhof Düsseldorf International gesuchter Mann ohne Ticket erwischt

Bereits am Samstag nahmen Beamte der Bundespolizei einen 21-jährigen Mann im Hauptbahnhof fest. Er wurde per europäischem Haftbefehl aus Belgien gesucht. Der junge Mann war wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zu einer Höchststrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Bundespolizisten kontrollierten ihn, nachdem er ohne Ticket erwischt worden war. Anschließend nahmen sie ihn fest und brachten ihn zur Dienststelle.