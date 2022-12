Start in der Kreisliga Wie zwei Youtube-Stars den Düsseldorfer Sport aufmischen wollen

„Holzi“ und „Spidey“ kennen sich seit gemeinsamen Tagen im Kindergarten, bauten am Goethe-Gymnasium an der Lindemannstraße ihr Abitur. Die beiden Freunde studierten später zwar in verschiedenen Städten (“Spidey“ in Köln Filmschnitt, „Holzi“ in Düsseldorf Sport-, Medien- und Eventmanagement), aus den Augen verloren sie sich jedoch nie. 2014 gründeten sie schließlich ihren Youtube-Kanal. Sie befassten sich zunächst nicht mit Sport, hatten aber trotzdem schnell 700.000 Follower. Erst 2016 konzentrierten sie sich in ihren Videos immer mehr auf Fußball. Weil aber alle Ideen für verrückte Challenges im Netz schon vielfach umgesetzt worden waren, entschlossen sie sich, eine Fußballmannschaft zu gründen. „Dieses Projekt war nur der nächste logische Schritt“, sagt „Holzi“. Sie klopften bei Turu 80 an und fanden beim Oberbilker Klub eine sportliche Heimat.