Theater in Düsseldorf Schauspiel-Marathon zu Silvester

Düsseldorf · Claudia Rieschel gastiert erneut im Theater an der Kö. Die Schauspielerin tritt nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Film- und Fernsehproduktionen auf. Was sie mit Düsseldorf und ihrer Rolle in „Helga hilft“ verbindet.

27.12.2022, 13:57 Uhr

Die Schauspielerin Claudia Rieschel ist derzeit im Theater an der Kö in der Komödie „Helga hilft“ in der namensgebenden Hauptrolle zu sehen. RP-Foto: Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Regina Goldlücke