Krise der katholischen Kirche „Wir haben den Glauben nicht verloren“

Ins Grübeln gekommen sind auch die beiden Himmelgeister. So sei der Zeitpunkt für den Rücktritt des Kölner Kardinals „längst überfällig“. „Es gab keine vernünftige Aufklärungsarbeit“, sagt Oliver Stoffels. Inzwischen schaue er gar nicht mehr nach Köln. „Für meinen Glauben ist nicht wichtig, was in Köln gedacht oder gesagt wird, sondern das, was hier im Rheinbogen passiert“, ergänzt er. Auch die Debatte um strukturelle Reformen in der Gesamtkirche steht für die beiden Katholiken nicht im Vordergrund. „Sollten Frauen eines Tages Priesterinnen werden, könnte ich damit umgehen, aber es bereitet mir kein Kopfzerbrechen, dass es im Moment noch nicht so ist“, sagt die Himmelgeisterin.