Weihnachten in Düsseldorf Warum es im Süden weiterhin Open-Air-Gottesdienste gibt

Ein Krippenspiel wird es in diesem Jahr bei keinem der beiden Formate geben. „Stattdessen haben wir am 22. Dezember mit der ersten bis vierten Klasse der Henry-Dunant-Grundschule ein selbst erdachtes, interreligiöses Krippenspiel eingeübt und im Schulgottesdienst aufgeführt. Da waren neben evangelischen und katholischen Kindern natürlich auch islamische und aus der Ukraine geflüchtete Kinder eingeschlossen“, so Faller. Bisher stießen die Geistlichen mit dem Open-Air-Format überwiegend auf positive Resonanz. Das „Hinaustreten“ aus der Kirche ist für sie auch die Möglichkeit, einen Impuls zu setzen. „Mit den Weihnachtsgottesdiensten – und den Adventsfeiern in den vergangenen Wochen – können wir auch die Menschen erreichen, die sonst nicht kommen würden. Die für viele so schwer zu überwindende Schwelle fällt damit weg.“