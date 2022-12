Wohnen in Düsseldorf In den Stadtteilen starten auch in der Krise fünf Neubauprojekte

Fast 90 Millionen Euro investiert die SWD in die 298 Wohnungen der sieben aktuellen Bauprojekte, die bis auf wenige Ausnahmen öffentlich gefördert sind. SWD-Geschäftsführer Klaus Feldhaus sagt: „Aktuell erlebt die gesamte Baubranche einen massiven Einbruch wegen zahlreicher Projektstreichungen auch durch kommunale Wohnungsunternehmen. Die SWD ist aber so gut aufgestellt, dass sie in diesem schwierigen Branchenumfeld antizyklisch agieren und in der Krise weiter neue Projekte beginnen kann.“ Das sei nicht nur wichtig, weil bezahlbare Wohnungen dringend benötigt würden, vielmehr sei jeder Neubau − wie auch jede Modernisierung – ein Beitrag zum Klimaschutz, „denn die neuen Wohnungen bieten energetische Vorteile und sorgen für weniger CO 2 -Emissionen“, sagt Feldhaus. Bezahlbares und klimaschonendes Wohnen zu ermöglichen, das sei der Auftrag und danach werde die SWD ihr Handeln in den kommenden Jahren ausrichten. Deshalb analysiert das Unternehmen gerade in einer Portfolioanalyse seinen Wohnungsbestand, um die energetischen Modernisierungen langfristig zu planen. Des Weiteren läuft eine Potentialanalyse, in der geeignete Immobilien für die Installation von Photovoltaikanlagen identifiziert werden. Die Ergebnisse werden im Mai 2023 vorliegen.