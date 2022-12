Düsseldorf Mehr als 1500 Straftaten am Hauptbahnhof in einem Jahr

Hauptbahnhöfe sind in vielen Städten als Brennpunkte bekannt, auch in Düsseldorf gilt das Umfeld als schwierig. Wie häufig es am Hauptbahnhof zu Straftaten kommt, zeigen nun Zahlen der NRW-Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Mehr als 1500 Straftaten zählte die Polizei dort in diesem Jahr bis Ende November – jeden Tag also durchschnittlich mindestens vier Delikte. In 1130 Fällen hat die Polizei die Tatverdächtigen gefasst.