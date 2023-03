Kinder in Düsseldorf Gerresheimer Schüler löchern Politiker mit Fragen

Die meisten Fragen, viele davon waren im Unterricht schon vorbereitet worden, drehten sich aber um die Arbeit eines Politikers. Wann er mit Politik angefangen habe? Was Politiker für Kinder tun? Ob er Personenschutz habe? Was er für Tiere und Natur tut? Warum die Kinder in Berlin am Weltfrauentag schulfrei haben und die Kinder in NRW nicht? Das alles und noch viel mehr beantwortete Schmeltzer – und musste daraufhin wie ein Pop-Star Autogramme geben.