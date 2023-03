Benrather Eissporthalle an der Kappeler Straße Eislauf-Saison endet am 31. März wieder mit der Schaum-Party

Eislaufbegeisterte sollten ihr Ticket rechtzeitig buchen. „Wir verzeichnen eine hohe Nachfrage“, berichtet die Eishallen-Betriebsleiterin Anja Mathis mit Blick auf die aktuellen Besucherzahlen in der zweiten Eislauf-Saison der im Herbst 2021 eröffneten neuen Eissporthalle an der Kappeler Straße. Sämtliche Laufkurse und Eiskunstlaufkurse sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene waren restlos ausgebucht, sodass über eine Ausweitung des zukünftigen Kursangebots nachgedacht wird. Die Kapazität während der öffentlichen Laufzeiten von aktuell 400 Personen soll in der Saison 2023/24 auf maximal 800 erhöht werden, was der Genehmigungsobergrenze entspricht.