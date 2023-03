Nach Foul an DEG-Spieler Frankfurt stellt Eishockey-Rüpel Olsen frei

Die Löwen führten als Grund nicht nur das brutale Foul, sondern auch sein „im Anschluss daran nicht akzeptable Verhalten abseits des Eises“ an. Der Vertrag endet am 30. April. Olsen soll laut Medienberichten zu den Eisbären Berlin wechseln. Dort ist die Kritik an einer möglichen Verpflichtung aber groß. Schon in der Hauptrunde war Olsen mit 91 Strafminuten der unfairste Spieler der DEL.