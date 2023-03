5:1-Sieg in Frankfurt DEG stürmt ins Viertelfinale

Zu sehen war von der aber wenig. Also sie war oft auf dem Eis, aber ihr wollte nichts gelingen. Vor allem Bokk nicht, dem anzumerken war, wie lange er raus war. Sinnbild dafür war, als Victor Svensson ihm in Unterzahl den Puck klaute. Das war auch fast die einzige Phase im ersten Drittel, in der Löwen etwas Zeit in der Düsseldorfer Zone verbrachten. Der erwartete Sturmlauf der Gastgeber fiel aus. Weil die DEG mit viel Laufarbeit und klaren Pässen immer wieder schnell hinten raus und durch das Mitteleis kam. 14:5 Torschüsse hatten die Statistiker in den ersten 20 Minuten für die DEG gezählt. Auch in der wichtigsten Zeile des Spielberichtsbogens sah es gut aus: 2:0. Erst traf Svensson in Überzahl, dann legte Alec McCrea nach. Beide Male mussten sie nur den Schläger in scharfe Pässe halten, Svensson von Philip Gogulla, McCrea von Cedric Schiemenz.