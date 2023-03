DEG vor Play-off-Viertelfinale Tiefer Kader – hohe Siege

Nun ließ es sich für Hansson mit einer Führung auch leichter rotieren. Aber die hatten eben auch die hinteren Reihen herausgeschossen. Alexander Blank und Cedric Schiemenz brachten die DEG am Dienstag 2:0 in Führung, Alexander Barta machte mit dem 4:0 alles klar. Am Freitag bereitete Schiemenz das 2:0 vor, Barta erzielte das 3:0, Blank das wichtige 4:1, Barta wieder das 5:1. Macht sechs Tore in zwei Spielen von den hinteren Reihen. „Jede Reihe kann Tore schießen, und das ist das Gute für uns“, sagte Blank, für den das auch persönlich galt. In der Hauptrunde hatte es selten geklappt, da lief das Spiel am hoch veranlagten 21-Jährigen auch mal vorbei, Blank erzielte in 55 Spielen nur fünf Tore. Nun traf er gegen Frankfurt gleich zweimal. Ähnlich sieht es beim nur drei Jahre älteren Cedric Schiemenz aus: Nach acht Scorerpunkten in 49 Hauptrunden-Spielen steht er in den Play-offs bereits bei drei. Und was noch mehr über sein gesamtes Spiel aussagt: Mit Schiemenz auf dem Eis schoss die DEG am Freitag neunmal aufs Tor und ließ keinen einzigen gegnerischen Schuss zu.