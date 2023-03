Ehemaliger Meisterspieler DEG trauert um Sepp Reif

Man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen. Das Theater in den Medien, die Anfeindungen in ihrer alten Heimat, die 18 Monate Sperre. Was Josef „Sepp“ Reif und Otto Schneitberger „verbrochen“ hatten? Sie waren vom EC Bad Tölz zur Düsseldorfer EG gewechselt. Das gehörte sich in den 1960ern nicht. Aber sie taten es trotzdem und lösten einen Kulturkampf im Eishockey aus. Bis dahin dominierten die Bayern, ehe Großstadtklubs aus dem Westen wie die DEG ihre Talente abwarben. Die Bayern schäumten, setzen Sperren durch. Bereut haben das Reif und Schneitberger aber nie. Erst bildeten sie sich weiter, dann gewannen sie die ersten DEG-Meisterschaften 1967, 1972 sowie 1975 und lösten einen Eishockey-Boom in der Stadt.