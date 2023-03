Torfestival gegen Frankfurt DEG macht den ersten Schritt Richtung Play-off-Viertelfinale

Das Düsseldorfer Sportpublikum gibt seit jeher Rätsel auf. An einem Tag reißt es sich um Tickets, an einem anderen bleiben tausende Sitze leer. Das gilt besonders für den Teil, der zum Eishockey geht. Zu den vergangenen neun Heimspielen der Düsseldorfer EG kamen fast 10.000 Fans im Schnitt, am Sonntag gegen Mannheim war der Dome sogar fast ausverkauft, die heiße Phase vor den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) machte es möglich. Doch als eben jene Play-offs am Dienstagabend dann endlich begannen, hätte das von der Kulisse her auch irgendein schnödes Oktoberspiel sein können. Gerade einmal 5355 Fans verloren sich im Dome. Nun hatte die DEG zuletzt einen kleinen Durchhänger, verlor drei von vier Spielen und verpasste den direkten Sprung ins Viertelfinale. Aber insgesamt konnte sich die Hauptrunde ja mehr als sehen lassen mit deutlich mehr Siegen als Niederlagen und Platz sieben.