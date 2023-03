Rückspiel im Pre-Play-off DEG-Kapitän Barta nutzt den Neustart

DEG-Kapitän Alexander Barta kennt das seit Jahrzehnten. 2004 stand der damals 21-Jährige mit Berlin im Finale gegen die Löwen. In der alten Halle am Bornheimer Hang, in der sie bis heute spielen. „Ich habe die Finalserie noch gut in Erinnerung. Da hat es gebrannt, so ähnlich wird es auch am Freitag sein“, sagt Barta, den das aber nicht einschüchtern kann: „Deswegen spielen wir doch Eishockey, ist doch toll.“