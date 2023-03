Auszeichnung für den DEG-Keeper Henrik Haukeland ist DEL-Torhüter des Jahres

Ohne Henrik Haukeland würde die Düsseldorfer EG wohl nicht am Mittwoch im Viertelfinale der DEL-Play-offs das erste Spiel gegen den ERC Ingolstadt bestreiten. Der Norweger hielt in der abgelaufenen Hauptrunde der DEL von Spieltag zu Spieltag herausragend – und war vor allem in der heißen Phase im Januar und Februar dafür verantwortlich, dass die DEG von Sieg zu Sieg eilte. Nicht umsonst wählten ihn die Leser der RP zum Spieler des Monats. Auch in beiden Pre-Play-off-Spielen gegen die Löwen Frankfurt hielt er, was es zu halten gab.