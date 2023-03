Hansson gegen French Was die Trainer der DEG und Ingolstadt besonders macht

Das will auch Hansson nicht. Sein Taktik-Buch habe 40 Seiten, hat er mal erzählt. Aber das Ergebnis sieht schon anders aus als bei vielen DEL-Klubs, nicht so nordamerikanisch-draufgängerisch. Zwar sind Hansson und seine Assistenten Thomas Dolak und Daniel Kreutzer nicht so experimentierfreudig wie French und sein Co-Trainer Brad Tapper, aber auch sie passen an: mehrfach die Reihen, im Laufe der Saison die Struktur in der neutralen Zone, damit die Gegner weniger Platz und Zeit haben. Hansson selbst beschreibt seinen Stil als „aktives Eishockey“, er setzt auf Puckkontrolle. Nun sollte man die nicht mit Puckbesitz verwechseln, wie Ex-DEG-Trainer Harold Kreis stets sagt. Man kann auch den Raum kontrollieren, in dem die Scheibe ist, man muss sie nicht immer am Schläger haben. Hansson mag das aber ganz gern. Deswegen wird bei der DEG auch mal hintenrum gespielt. Rausgeschlagene Scheiben sehen sie in Düsseldorf nicht gern. Lieber kurze wie klare Pässe. Was viel Laufarbeit bedeutet, damit stets einer anspielbereit ist. Und wenn der Puck dann vorne ist, „lassen wir die Jungs kreative Lösungen finden“, sagt Hansson.