Mit Streetwear nach England Live Fast Die Young öffnet Store in London

Nach der Eröffnung des Flagship-Stores im Dezember 2021 in Amsterdam, will das Streetwear-Label Live Fast Die Young, kurz: LFDY, weiter expandieren und nun auch in Großbritannien Fuß fassen. Für August 2023 plant das Unternehmen in London die Eröffnung eines Flagship-Stores. Das ist dann das insgesamt siebte Geschäft der Marke mit Dependancen bisher in Berlin, Hamburg, Köln und München – und Amsterdam und Düsseldorf.