Umbaupläne in Düsseldorf Carlsplatz soll vor Weihnachten umgebaut sein

Über die „Optimierung der Nahmobilität und Steigerung der Aufenthaltsqualität“ auf dem Carlsplatz wird am Mittwoch (15. März, ab 17 Uhr) der Ordnungs- und Verkehrsausschuss entscheiden. Vorab diskutierte die zuständige Bezirksvertretung 1 rund anderthalb Stunden in einer Sondersitzung über die Beschlussvorlage. Die Zeit für einen politischen Beschluss eilt, denn um eine Förderung in Höhe von 300.000 Euro vom Land zu erhalten, muss die Umgestaltung in diesem Jahr über die Bühne gehen. Die Verwaltung ist aber mehr als positiv gestimmt, dass das Ziel erreicht wird. Es sei ein sportlicher und kein normaler Plan, doch soll der „neue“ Carlsplatz bereits vor dem Weihnachtsgeschäft fertig sein, wurde den Bezirksvertretern in der Anhörung mitgeteilt.