Bewegende Geschichte von Düsseldorferin „Krieg und Flucht waren mein Schatten“

Lange verstand Merima Besic-Krüger nicht, warum eine innere Unruhe und Angst sie überallhin begleiteten. Warum es ihr so schwer fiel, sich sicher zu fühlen – und das Leben zu genießen. Hart erarbeitete Erfolge in Studium und Beruf konnte sie oft nicht richtig genießen, ebenso ihr privates Glück. Schon Tage vor Reisen wurde sie nervös. Und ihren Geburtstag feierte die zweifache Mutter, die in einer verantwortungsvollen Position in einem Düsseldorfer Bankhaus arbeitet, immer nur mit einem gewissen Unbehagen. Erst vor Kurzem fasste die 39-Jährige den Mut, sich auf die Suche nach dem großen Warum zu begeben und sich den vielen dunklen Kapiteln ihres Lebens zu stellen, die sie in einem Buch und ihrer Malerei aufarbeitet.