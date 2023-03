Autos in der Altstadt Wie die Stadt zu Sperren gegen Autos in der Altstadt steht

Die Stadt sieht eine Absperrung an der Einmündung zur Lambertusstraße an der Liefergasse nicht als erforderlich an. Zu der Einschätzung kommt sie aus mehreren Gründen, wie sie dem am Mittwoch tagenden Ordnungs- und Verkehrsausschuss mitteilen wird. Dieser hatte die Stadt einstimmig beauftragt, verschiedene Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung an dieser Stelle in der Altstadt zu prüfen.