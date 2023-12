Zwölf Leuchten und ein Zaun Weniger Vandalismus an Grundschule Heinrich-Lübke-Straße

Die Schule war in den vergangenen Jahren immer wieder zum Schauplatz von Vandalismus und blinder Zerstörungswut geworden. Zuletzt in der Silvesternacht beim Jahresübergang 2023. Da waren in Steinbüchel Feuerteufel unterwegs. Am Kreisel Steinbücheler Straße unweit der Schule wurden zwei Müllcontainer auf die Straße geschoben und angezündet. An der Grundschule Heinrich-Lübke-Straße selbst wurden alle zwölf Abfallcontainer auf dem Schulareal in Brand gesetzt. Sie sind komplett verbrannt. Durch den Rauch wurde auch noch die Fassade des Schulgebäudes beschädigt. Die Polizei hatte in der besagten Silvesternacht rund 20 Einsätze allein in Steinbüchel gemeldet. Die Vorfälle hatten die Politik alarmiert. Bereits 2022 hatte die SPD ein Böllerverbot in weitreichenden Stadtbereichen gefordert.