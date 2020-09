Musik in Düsseldorf : Orgelmusik für jeden Geschmack

Die Trommlergruppe Wadokyo ist Stammgast beim Orgelfestival. Foto: Eko Haus

Düsseldorf Das 15. Internationale Düsseldorfer Orgelfestival präsentiert rund 50 Konzerte in fünf Wochen und zeigt die Vielfältigkeit des Instrumentes.

Von Julia Brabeck

Das Internationale Düsseldorfer Orgelfestival (IDO) trotzt der Corona Pandemie und findet wie jedes Jahr statt. Diesmal allerdings unter strenger Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen und Teilnehmerbeschränkungen.

Deshalb wird die sonst übliche Zahl von 12.000 Besuchern auch kaum erreicht werden können. Denn eigentlich ist das IDO eines der größten Orgelfestivals der Welt und zudem auch noch eines der abwechslungsreichsten.

Vom 25. September bis 2. November werden 50 Konzerte stattfinden. Sie sind einfacheren Einordnung in fünf Kategorien eingeteilt: Classic, Modern, Jazz, Cross und Family. Die Orgel wird immer wieder aus dem üblichen religiös-musikalischen Kontext herausgeholt und in Bezug zu anderen Instrumenten und Musikstilen gesetzt. So entstehen spannende neue musikalische Eindrücke. Schon beim Eröffnungskonzert am 25. September in Oberkassel werden Trompeten und Orgel den Kirchenraum von St. Antonius erfüllen. Auch die Harfe und Orgel geben sich am 26. September in St. Lambertus in der Altstadt ein Stelldichein.

Für Familien ist beispielsweise am 3. Oktober eine Orgelführung in der Maxkirche in der Altstadt oder die lauten und leisen Töne mit Pantomimen Pepo und Leo am 7. Oktober in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Garath vorgesehen. Die Operngala mit Udo Flaskamp gehört zu den weiteren Höhepunkten des IDO. Am 7. Oktober in St. Peter in Unterbilk will die Gala die Opernfans begeistern.

Was entsteht, wenn ein klassisch ausgebildeter Kirchenmusiker und ein im Rock- und Jazzbereich tätiger Saxophonist aufeinander treffen, kann am 30. September in der Dankeskirche in Benrath erlebt werden. Dann treffen der Bläser Ralf Benschu und der Organist Jens Goldhardt aufeinander.

Traditionell wird auch wieder ein Konzert mit japanischen Trommeln und Orgelmusik geboten. Am 9. Oktober musizieren in der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz 39 ab 19.30 Uhr die japanischen Taiko-Trommler gemeinsam mit dem Organisten Hans-André Stamm.

Im Programmkino Black Box, Schulstraße 4, wird am Sonntag, 25. Oktober, um 11.30 Uhr der Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergei M. Eisenstein aus dem Jahr 1925 gezeigt. Begleitet wird der Film live von Dominik Gerhard an der Welte-Kinoorgel.