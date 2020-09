Neue Gastronomie in Düsseldorf : In Pempelfort gibt es nun moderne japanische Küche

Düsseldorf Der Sternekoch Yoshizu Nagaya hat mit zwei Freunden ein drittes Restaurant eröffnet. „Roku“ heißt es. An der Sternstraße serviert er japanisches Essen.

Ihrer beider Leidenschaft ist das Motorradfahren. Jetzt ist für die Freunde eine Gemeinsamkeit hinzugekommen: ein Restaurant. Die drei Inhaber Kojun Shuhama, Hediki Asano und Yoshizumi Nagaya sind vor 18 Jahren von Japan nach Deutschland gekommen – des Fußballs wegen. Der 36-jährige Gourmet spielt heute noch, und zwar in Unterrath in der Kreisliga. Jetzt ist er Gastronom – und dies zusammen mit dem wohl besten japanischen Koch der Stadt. Denn Nagaya hat neben seinen beiden Restaurants Nagaya und Yoshi, die beide jeweils mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind, jetzt ein drittes mit seinen Freunden eröffnet.

Roku heißt das Restaurant, das bedeutet soviel wie Glücksgefühl. In den Räumen an der Schwerinstraße gaben das griechische Restaurant Kouzina sowie das Leon Resto kurze Gastspiele. Die drei Japaner nun haben die Räumlichkeiten zwar renoviert, aber im Prinzip wenig geändert. 40 Plätze sind es zu Coronazeiten (statt 60) und 30 auf der Terrasse.

Blickfang ist das imposante, langgestreckte Weinregal an der rechten Seite. Sofort erkennbar sind die Flaschen mit den unterschiedlichen Farb-Etiketten, auf denen jeweils groß die Ziffern 693 stehen. Es sind Rieslinge aus Rheinhessen, die ihr Freund und Partner Hideki Asano kreiert hat. Er ist der Dritte im Bunde – ein japansicher Winzer, der sich vor 17 Jahren entschloss, im Weingut Strub zu arbeiten, einem 300 Jahre alten Weingut in Nierstein. „Ich kenne Hideki noch aus unserer gemeinsamen Zeit im Edo“, sagt Nagaya. Das Edo am Seestern war eines der ersten japanischen Restaurants in Düsseldorf.