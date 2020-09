Kunst in Düsseldorf : Kreative laden in ihren Ateliers ein

Im Gemeinschaftsatelier „Flingern 15“ an der Ackerstraße zeigen Susanne Müller-Kölmel, Judith Funke, Beatrice Richter, Claudia Rottsahl-Schwachhöfer und Tilch Hagemann (v.l.), wie sie malen und zeichnen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Aktion Kunstpunkte in Düsseldorf wird in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zugemessen. Maler, Bildhauer, Fotografen und Zeichner hatten während des Corona-Shutdowns kaum Einnahmen oder Ausstellungen. Jetzt erhoffen sie sich viele Besucher und Verkäufe.

Es sei eine schwierige Zeit, Kunst zu verkaufen, sagt Susanne Müller-Kölmel. Die Malerin wurde im März vom Corona-Shutdown ebenso wie fast alle anderen Künstler erfasst und stand so gut wie ohne Einnahmen da. Um so größer sind ihre Erwartungen, wenn an den kommenden zwei Wochenenden wieder Betrieb sein wird an ihrem Arbeitsplatz.

Dieser befindet sich an der Ackerstraße 15 und ist ganz typisch für die zahlreichen Ateliers in Düsseldorf. Im Hinterhof gelegen, ist die ehemalige Werkshalle einer Druckerei nicht zu sehen von Passanten, außerdem hängt manches Deckenteil bedenklich schräg herab und zuweilen regnet es durch.

Info „Kunstpunkte“ an zwei Wochenenden Wann Am 12. und 13. September öffnet die erste Ateliergruppe, es folgt der zweite Teil am 19. und 20. September, jeweils samstags von 14 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr. Off-Räume Jeweils freitags von 19 bis 22 Uhr „Hall of Fame“ Im Sonnenpark an der Schmiedestraße Oberbilk bemalen am Sonntag, 13. September, einie Graffiti-Künstler einige Mauerwände. Infos Alle Adresse online unter www.kunstpunkte.de

Nicht besonders glamourös, aber die Miete ist niedrig. Seit 2013 arbeitet Susanne Müller-Kölmel dort und teilt sich die fast 500 Quadratmeter mit anderen Kreativen. „Dass die Kunstpunkte stattfinden, ist ein wichtiges Signal für uns und von uns. Uns gibt es noch, wir sind doch da!“, sagt sie.

An den beiden kommenden Wochenenden (12./13. uns 19./20. September) öffnen zusammen fast 400 Künstler ihre Ateliers an fast 200 Adressen. „Das sind 70 Prozent im Vergleich mit den vergangenen Jahren“, sagt Kulturdezernent Hans-Georg Lohe. Viele der sonst üblichen Teilnehmer hätten abgesagt, weil sie in ihren Ateliers die Einhaltung der Corona-Schutzregeln nicht versprechen konnten.

„Trotzdem bilden die Kunstpunkte ein wichtiges Signal für die Kunststadt Düsseldorf.“ Lohe weiß um die finanziell angeschlagene Situation der Teilnehmer und betont: „Die Besucher sollen schauen, fragen – aber auch gern ein Werk kaufen.“

Die Auswahl ist groß. Viele Künstler öffnen ihre Einzelateliers im ganzen Stadtgebiet. Dazu kommen 23 Atelierhäuser, in denen jeweils einige Dutzend Kreative arbeiten: an der Sittarder Straße ebenso wie an der Oberhausener Straße, der Kaiserswerther Straße und an der Walzwerkstraße.

Bereits an den beiden Freitagen können die Düsseldorfer Off-Räume besucht werden. Das sind Ausstellungsplätze, die von den Künstlern oft als Gemeinschaft betrieben werden und häufig auch nur zeitlich begrenzt in sonst leerstehenden Räumen. „Alle zusammen bilden als Projekt Kunstpunkte die wohl größte Ausstellung in Düsseldorf“, sagt Kulturamtsleiterin Marianne Schirge.