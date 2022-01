Rheinberger Abendmusik : Glück und Zufall werden zu Orgelklang

Timo Beek, der im westfälischen Gronau lebt, bei seinem Konzert an der Weimbs-Orgel in der St.-Peter-Kirche. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der niederländische Organist Timo Beek gestaltete die Rheinberger Abendmusik in der St.-Peter-Kirche. Es gab viel Applaus für ein klug zusammengestelltes und hervorragend interpretiertes Programm.

Die Konzertreihe Rheinberger Abendmusik erfreut sich auch im zehnten Jahr ihres Bestehens großer Beliebtheit. Daran konnte auch die rund 20-monatige Corona-Zwangspause von März 2020 an nichts ändern. Denn schon das Auftaktkonzert der Spielzeit 2021/2022 im November des vergangenen Jahres überzeugte das Publikum. Und auch jetzt am Sonntagabend mit dem Konzertorganisten Timo Beek konnten die Zuhörer einen Hörgenuss erleben.

In diesem Konzert standen zu Anfang und am Ende mit den Sonaten von Johann Kuhnau (1660-1722) und Johann Peter Emilius Hartmann (1805-1900) Raritäten der Orgelmusik auf dem Programm. Dazu erklang mit dem Andante aus der Symphonie „Das Wunder“ von Joseph Haydn (1732-1809) eine Komposition, die zu den sogenannten zwölf „Londoner Symphonien“ zählt. Ein Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach (1685-1750) sowie ein bekanntes Volkslied von Johann Ehrhardt Weippert (1766-1823) komplettierten den abwechslungsreichen Konzertabend, der unter dem Motto „Glück, Zufall, Schicksal“ stand.

Der 1976 in den Niederlanden geborene Timo Beek studierte Orgel, Kirchenmusik und Cembalo an den Musikhochschulen in Zwolle, Amsterdam und Enschede. Später war er unter anderem Teilnehmer von Meisterkursen in den Niederlanden und Deutschland. Seit 2020 ist Beek künstlerischer Leiter des protestantischen Chores HZW im niederländischen Winterswijk. Wenige Kilometer davon entfernt wohnt er auf deutscher Seite in Gronau.