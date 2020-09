Kunst im Düsseldorfer Süden : Diese Ateliers öffnen zur Aktion „Kunstpunkte“

Sonja Tintelnot und Peter Clouth arbeiten im Atelierhaus Walzwerkstraße 14. Besucher können die Künstler am Wochenende besuchen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf-Süd Das zweite Wochenende der Kunstpunke 2020 beginnt am Freitag. In den südlichen Stadtteilen öffnen mehrere 100 Künstler. Hier einige Tipps.

(lod) Dass in den südlichen Stadtteilen Düsseldorfs viele Künstler arbeiten, ist am Wochenende bei der Aktion „Kunstpunkte“ zu erleben. Bei diesen „Tagen der offenen Ateliers“ laden auch in Benrath, Wersten und Reisholz viele Künstler zu sich ein, um ihre Werke und deren Herstellungsweise zu zeigen.