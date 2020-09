Kommen und Gehen : Kuchen, Bagels und Bowls in einem neuen Café in Flingern

Kuchen, Bagels und Bowls in einem neuen Café in Flingern

Düsseldorf An der Birkenstraße trotzt eine junge Gastronomin den schlechten Corona-Nachrichten und blickt optimistisch in die Zukunft. Die Arbeit ist Familiensache, denn Vater, Geschwister und Onkel haben mit angepackt.

Die Konkurrenz fürchtet Inas Abdulla nicht. Die 29-jährige Jung-Gastronomin hat sich für ihr erstes eigenes Lokal bewusst für Flingern entschieden, eben jenem Stadtteil, in dem es außergewöhnlich viele und gute Restaurants und Cafés gibt. „Hier sind die Menschen besonders neugierig und ausgehfreudig“, sagt sie.

Zuvor hatte Inas Abdulla in der ehemaligen Eisdiele gute acht Monate lang aufwendig die Wände neu geklinkert, große Graffiti von Malerin Frida Kahlo und Rapper Biggie Smalls aufbringen lassen sowie viele Details für die Einrichtung miteinander kombiniert. Die Tische sind aus der Türkei, die Lampen aus dem Irak, mancher Sessel und viele Geschirrteile von Antikmärkten. „Dieser Vintage-Look entspricht genau meiner Vorstellung.“

Die Arbeit ist Familiensache, denn Vater, Geschwister und Onkel haben mit angepackt. Inas selbst bringt gastronomische Erfahrung aus der Praxis mit. Seit ihrer Jugendzeit nämlich hat sie in Restaurants und Cafés gearbeitet. Da hat sie ihren Blick geschärft, um sich den Traum eines eigenen Lokals zu erfüllen.

Kommunalwahl in Hückeswagen

Kommunalwahl in Hückeswagen : Berliner Gast sieht Probleme der Kommunen

Einrichtung in Radevormwald

Einrichtung in Radevormwald : Neuer Café-Leiter im Haus Hürxthal

Hygieneregeln in Langenfeld

Hygieneregeln in Langenfeld : Gäste sind sauer wegen QR-Code statt Speisekarte

Gastronomie in Mönchengladbach

Gastronomie in Mönchengladbach : Kaffeekranz statt Konferenz im Café Kontor

Verkehr in Düsseldorf

Verkehr in Düsseldorf : Für Autofahrer wird es immer enger

Verkehrsamt muss bei ÖPNV-Beschleunigung in Flingern wieder nachsitzen

Verkehr in Düsseldorf

Verkehr in Düsseldorf : Verkehrsamt muss bei ÖPNV-Beschleunigung in Flingern wieder nachsitzen

Weil die Gastronomie zurzeit ihre Terrassenfläche auf Parkplätze vergrößern darf, hat auch Inas Abdulla sechs Tische an die Birkenstraße vor ihr Café gestellt. Mit Erfolg, die Gäste nehmen das Angebot gut an. Kommt der kühle Herbst, gibt es Wolldecken. Ob Inas Abdulla auch Heizstrahler aufbaut, weiß sie noch nicht. Diese Technik sei nicht gut für das Klima – ein Konflikt also mit dem Prinzip, möglichst umweltschonend zu wirtschaften.