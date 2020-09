Film und Kino : Düsseldorfer Filmkunstkinos mit Geldpreisen geehrt

Kino-Geschäftsführer Nico Elze kann sich über eine Geldspritze für Bambi, Metropol, Souterrain, Atelier und Cinema freuen. Foto: Hojabr Riahi_Film- und Medienstift...

Düsseldorf Die Film- und Medienstiftung mit Sitz im Düsseldorfer Medienhafen hat das Filmkunstkino Bambi mit einer Spitzenprämie geehrt. Auch die anderen Lichtspieltheater in der Landeshauptstadt bekommen Geldpreise.

Zum 30. Mal hat eine Jury der Film- und Medienstiftung zahlreiche Kinos in Nordrhein-Westfalen mit Kinoprogrammpreisen ausgezeichnet. Die Stiftung vergab insgesamt 900.000 Euro an 74 Kinos. Eine Spitzenprämie bekommt das Bambi Filmstudio an der Klosterstraße.

Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass die Filmkunstkinos der Spitzengruppe das qualitativ hochwertigste, abwechslungsreichste Filmprogramm mit einem sehr hohen Anteil an deutschen und europäischen Filmen, Originalfassungen sowie anspruchsvolle Kinder- und Jugendfilme, zahlreiche Sonderveranstaltungen und thematisch originelle Filmreihen zeigen. Bambi-Kinoleiter Nico Elze kann sich über 17.000 Euro freuen.

Auch die anderen vier Düsseldorfer Filmkunstkinos erhalten eine Geldspritze. Das Cinema an der Schneider-Wibbel-Gasse bekommt 6000 Euro, das Metropol an der Brunnenstraße und das Atelier an der Graf-Adolf-Straße können jeweils 8000 Euro verbuchen sowie das Souterrain an der Dominikanerstraße in Oberkassel 7000 Euro.

„Das Geld investieren wir in die laufenden Fixkosten, die durch die in der Corona-Krise gesunkenen Ticketeinnahmen noch nicht gedeckt werden können“, sagt Elze. Zwar würden die Besucherzahlen wieder steigen, hätten aber noch lange nicht das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht. Mit großen Erwartungen wird der Start vom neuen James-Bond-Film gesehen. Er wird in den Filmkunstkinos in der Originalfassung mit deutschen Untertitel zu sehen sein.