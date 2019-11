Verein von 1881 : Wanderbund wählt neuen Baas

Düsseldorf Bernhard Winkler übernimmt die Leitung des Vereins, der nächstes Jahr seine 7500. Wanderung plant.

Die Verantwortung für die Wanderungen ist beim Wanderbund gerecht verteilt: Jede Woche bereitet ein anderes Mitglied die Tour vor, übernimmt die Leitung auf der Strecke und bereitet kleine Vorträge zu Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten entlang des Weges vor. Außerdem organisiert er den sogenannten Schlurf, die traditionelle gemeinsame Einkehr, mit der jede Wanderung endet. Die Aufgabe des Vorsitzenden ist vor allem die Vertretung des Vereins nach innen wie nach außen – also auch der Kontakt zu befreundeten Wandervereinen in anderen Städten.

Der neue Baas Bernhard Winkler kam vor etwa vier Jahren durch einen Zeitungsartikel zur Gesellschaft. Der 75-jährige ehemalige Wirtschaftsprüfer genießt das vertraute Beisammensein der Männergruppe in der Natur. Der 1881 gegründete reine Männerverein zählt zu den ältesten von Düsseldorf. Im Jahr 2020 wird die 7500. Wanderung begangen. Die Gruppe setzt auch im Winter nicht aus – getreu dem Vereinsmotto „Keinerlei Unwetter hindert“. Lediglich bei Sturm oder extremer Hitze fallen Touren aus. „Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten und wollen uns nicht in Gefahr bringen“, sagt Winkler.

In letzter Zeit sind einige neue Wanderfreunde zum Verein gestoßen. Dennoch ist die Truppe immer auf der Suche nach neuen Weggefährten. Wer Interesse an regelmäßigen Wanderungen, jeweils am Mittwoch, hat, kann sich beim neuen Baas melden, per E-Mail an a.b.winkler@t-online.de oder telefonisch unter 0211 287804.