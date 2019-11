Förderverein der Mahn- und Gedenkstätte : Ein Verein für den Kampf gegen Rechts

Düsseldorf Der Förderkreis der Mahn- und Gedenkstätte kämpft für die Erinnerung an die NS-Opfer. Als Enkelin eines Widerstandskämpfers sitzt Jeanne Andresen im Vorstand.

Schockstarre, Fassungslosigkeit und Wut habe sie gefühlt, als sie sich vor einigen Jahrzehnten zum ersten Mal mit der Geschichte ihres Großvaters beschäftigte, berichtet Jeanne Andresen. Als einer von mehreren Widerstandskämpfern der Aktion Rheinland sorgte Theodor Andresen am 16. April 1945 dafür, dass Düsseldorf ohne weitere Zerstörung an amerikanische Truppen übergeben werden konnte. Im Vorstand des Förderkreises der Mahn- und Gedenkstätte in der Altstadt engagiert sich Jeanne Andresen nun im Kampf gegen rechts und für die Erinnerung an die NS-Opfer. Denn die Arbeit des Förderkreises, so sagt sie, ist aktuell wichtiger denn je.