Karneval in Düsseldorf : Narrenzunft hat Brauerei im Griff

Auch Sabine Ilbertz (3.v.r.) wurde von der Narrenzunft (v.l. Marco Hüllecremer, Elke Stamner, Mathias Neubauer, Dieter Haack und Dieter Jung) zum Ehrenmitglied ernannt. Foto: Garbas/Theo Garbas

Der Karnevalsverein von 1910 feiert in dieser Session ein jeckes Jubiläum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Am Samstagabend waren auf der Bolkerstraße auffällig viele Karnevalisten im Ornat unterwegs, und die hatten nur ein Ziel: die Schlüssel-Brauerei. Dort feierte die Narrenzunft ihre traditionelle „Hoppeditz intern“-Veranstaltung, und die hatte es in diesem Jahr aus gutem Grund in sich. Denn der 1910 gegründete Verein hat immerhin 110 Jahre auf dem Buckel. Und das bedeutet ins Närrische übersetzt 10x11 Jahre.

Hausherr Karl-Heinz Gatzweiler machte seine Drohung, eine 20-minütige Rede halten zu wollen, nicht wahr, und so stand einem ausgelassenen Treiben bis nach Mitternacht nichts im Wege. Den offiziellen Part legte Präsident Mathias Neubauer wohlweislich an den Anfang des Abends, denn eine Ernennung zum Ehrenmitglied erfordert einen wachen Geist. Sabine Ilbertz (Venetia Session 18/19), Markus Plank (Schatzmeister CC und 1. Vorsitzender der Ehrengarde), Marc Frankenhauser (Prinzenpaarbetreuer) sowie Walter Schuster wurden neu in den erlauchten Kreis aufgenommen.

Dank Yasmin Marie und den Kids Düsseldorfer Originale, Frank Spehl und Kurt Fenn, Thorsten Saner, Heinz Hülshoff und Silke Beyen wurde es dann ein rundum gelungener Abend, dem das neue Düsseldorfer Prinzenpaar die jecke Krone aufsetzte. Am Vorabend noch frisch gekürt, stellten Axel Both und Jula Falkenburg unter Beweis, dass ihre Wahl eine gute war.

Die Große Karnevalsgesellschaft Düsseldorfer Narrenzunft gehört zu den ältesten Karnevalsvereinen in der Stadt. Ein derartiges Durchhaltevermögen schafft nur, wer engagierte Ehrenamtler in seinen Reihen weiß, die in ihrem Tun gerne auch anderen den Vortritt lassen. Das beweist die Narrengarde zum Beispiel jedes Jahr mit dem Sommerfest auf dem Rathausplatz, der Erlös geht jedes Mal an eine karitative Einrichtung.