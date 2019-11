Düsseldorfer Tierretter : Düsseldorfer Tiernotruf: Finden, fangen, Leben retten

Düsseldorf Stefan Bröckling ist Tiernothelfer und absolviert 1400 Einsätze im Jahr. Ein Verein ermöglicht sein Vollzeit-Engagement, mit dem er regelmäßig Tieren in ganz NRW das Leben rettet.

Stefan Bröckling ist Gründer und Vorsitzender des Tiernotruf e.V. Seine Aufgabe ist es, verletzte, gefangene oder in Gefahr befindliche Tiere zu retten. „Meine Arbeit beginnt mit Tauben, die Flügel gebrochen haben, geht über Katzen, die auf Bäumen festsitzen, und endet mit Greifvögeln, die sich in Fabrikhallen verflogen haben“, erzählt Bröckling.

So fand er seine Berufung, die inzwischen sein ganzes Leben prägt: die Tierrettung. 2015 startete er sein Ein-Mann-Projekt, hatte gleich zu Beginn im Sommer bis zu 40 Notrufe am Tag. 1200 bis 1400 Einsätze fährt er auch heute noch jedes Jahr.

Eine Ausbildung im Umgang mit Tieren hat Stefan Bröckling nicht, im Gegenteil. „In meiner Jugend konnte ich schlecht mit Tieren umgehen“, erzählt er. Aber mit der Zeit kam die Routine. „Man muss sich oft einfach trauen, ein Tier anzufassen. Natürlich kann man einiges falsch machen, aber man lernt dazu, und nichts zu tun, ist immer die schlechteste Lösung“, so der Tierretter. Bei seinen Einsätzen hat er über die Jahre viel Wissen über die Tiere und ihr Verhalten gelernt. „Habichte greifen oft mit dem Schnabel an, wenn man sie anfasst“, weiß Bröckling. „Bei einem Bussard muss man eher auf die Klauen aufpassen.“ Der Tierretter erzählt von Nutrias, die er mit Katzenkeschern aus Müllschächten geangelt hat, und einem Uhu, der im Hochsommer in einer aufgeheizten Fabrikhalle kurz vor dem Hitzetod stand. „Ich bin mit einem Steiger der Feuerwehr unter das Dach gefahren und habe den Vogel mit dem Netzwurfgerät in die Luft geworfen, um ihn wieder ins Freie zu bringen“, erzählt Bröckling. Viele seiner Rettungsaktionen filmt er und veröffentlicht die Videos auf seinem Youtube-Kanal tiernotruf.de.